In mehreren Städten protestieren Kurden heute gegen die Türkei. Quelle: Boris Roessler/dpa

Zu einem deutschlandweiten kurdischen Protest gegen die türkische Militäroffensive in Syrien werden in Hannover rund 15.000 Teilnehmer erwartet. Mit einem Großaufgebot will die Polizei mögliche Konflikte vermeiden.



Angesichts zweier Demonstrationszüge und einer Protestkundgebung zum kurdischen Neujahrsfest Newroz wird in Hannovers Stadtzentrum mit Behinderungen gerechnet. Auch in Hamburg, Köln und Wuppertal sind Kundgebungen geplant, es werden jeweils einigen Hundert Demonstranten erwartet.