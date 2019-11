Mirko Slomka ist nicht mehr Trainer von Hannover 96.

Quelle: dpa

Zweitligist Hannover 96 hat Trainer Mirko Slomka mit sofortiger Wirkung entlassen. Dies gab der Verein am Sonntag bekannt. Zwei Tage zuvor hatte die Mannschaft beim 1:1 (1:0) gegen den SV Sandhausen enttäuscht.



96 hat unter Slomka nur drei der zwölf Ligaspiele gewonnen, in sechs Heimspielen gelang bislang kein Sieg. Hannover hinkt den eigenen Ansprüchen weit hinterher, am Samstag hatte der Klub eine umfassende Analyse der sportlichen Situation angekündigt. Slomka hatte den Trainerjob in Hannover erst im Sommer als Nachfolger von Thomas Doll übernommen.