ICE auf der Strecke Hannover-Göttingen. Archivbild

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Reisende auf der ICE-Strecke Hannover-Göttingen müssen sich in den kommenden sechs Wochen auf längere Fahrzeiten einstellen. Die Bahn beginnt am Dienstag mit der Sanierung der Strecke. ICEs zwischen Nord- und Süddeutschland sowie Berlin und Frankfurt sind 30 bis 45 Minuten länger unterwegs.



Die Arbeiten sind der Auftakt einer kompletten Sanierung der Schnellstrecken Hannover-Würzburg und Mannheim-Stuttgart, die knapp 30 Jahre nach Inbetriebnahme in Etappen bis 2023 vorgenommen wird.