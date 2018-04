In Hannover zeigt sich so gut wie nirgendwo sonst, welch rasanten Wandel unsere Fabriken hinter sich haben – und was ihnen noch bevorsteht. Bitkom-Präsident Achim Berg

Maschinen, die sich selbst optimieren, Roboter, die mit ihren menschlichen Kollegen interagieren, und die Smart Factory, in der alles vernetzt ist: Industrie 4.0 verändert die Art, wie wir arbeiten. In der digitalen Transformation sehen Experten immense Chancen für Wohlstand, Wachstum und Beschäftigung. Wie schnell die deutschen Unternehmen den digitalen Wandel umsetzen, ist daher entscheidend für Erfolg und Wettbewerbsfähigkeit. Druck entstehe auch durch die immer kürzer werdenden Innovationszyklen für IT-Lösungen in smarten Fabriken, erklärt Achim Berg, Präsident des Digitalverbandes Bitkom. "In Hannover zeigt sich so gut wie nirgendwo sonst, welch rasanten Wandel unsere Fabriken hinter sich haben – und was ihnen noch bevorsteht", sagt Berg.