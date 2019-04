Im Bereich der Industrie ist "Smart Factory" das Zauberwort. Der schwedische Lastwagen-Hersteller Scania besitzt solch eine "Smart Factory": In der Fabrik in Oskarshamn, in der Fahrerkabinen für die Lkw hergestellt werden, arbeiten Roboter und Menschen auf engem Raum zusammen. Auch die Firma Aros electronics in Göteborg ist so eine "Smart Factory". Mit ABB stammt auch einer der weltweit größten Roboterhersteller aus Schweden. ABB ist in diesem Jahr einer der größten Aussteller auf der Hannover Messe, die noch bis Freitag ihre Hallen für Besucher geöffnet hat. Auf der Industrie-Show präsentieren sich rund 120 weitere schwedische Unternehmen sowie 30 Start-ups. "Alter Schwede!", wird sich so mancher deutsche Messebesucher denken.