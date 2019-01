H96-Trainer André Breitenreiter

Quelle: dpa

Der stark abstiegsbedrohte Bundesligist Hannover 96 will sich nach Informationen des "Kicker" von seinem Trainer Andre Breitenreiter trennen. Dies sei das Ergebnis einer Krisensitzung, die Klubchef Martin Kind am Tag nach der 0:1-Niederlage gegen Werder Bremen zusammen mit Geschäftsführer Björn Bremer und Manager Horst Heldt abgehalten habe, schrieb das Magazin auf seiner Internetseite.



Demnach soll Breitenreiter noch vor dem nächsten Spiel in Dortmund von einer Interimslösung abgelöst werden. Als neue Cheftrainer sind Mirko Slomka und Markus Gisdol im Gespräch. Slomka rettete die Niedersachsen 2010 schon einmal vor dem Abstieg und führte den Verein anschließend zweimal in die Europa League.