Urlauber sitzen unter einem Sonnenschirm auf Norderney. Archiv

Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Nur knapp jeder zweite Beschäftigte in Deutschland erhält Urlaubsgeld. In Westdeutschland wird es öfter gezahlt als im Osten. Auch wer in einem tarifgebundenen Unternehmen arbeitet, hat deutlich höhere Chancen darauf als Angestellte in Firmen ohne Tarifbindung.



Außerdem bekommen 50 Prozent der Männer, aber nur 41 Prozent der Frauen Urlaubsgeld, wie die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung auf Grundlage einer Online-Befragung von mehr als 123.000 Beschäftigten ermittelt hat.