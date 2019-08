Um die Studie vorzubereiten, erteilte er Englander - einem in die USA ausgewanderten Hamburger Juden - den Auftrag, Speer, Saur und Kammler zu verhören. Halten wir fest: Der "director of intelligence of the U.S. Air Forces in Europe" McDonald beauftragte den Spezialisten für die Verhöre der militärischen und wirtschaftlichen Elite des "Dritten Reiches" mit der Befragung Kammlers. Die Berichte lassen unseres Erachtens keinen Zweifel mehr daran, dass sich Hans Kammler im amerikanischen Zugriff befand.