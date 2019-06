Tobias Hans bei "maybrit illner"

Quelle: Svea Pietschmann/ZDF

Der saarländische Regierungschef Tobias Hans (CDU) hat die Diskussion um die mögliche Kanzlerkandidatur für die CDU kritisiert. Diese Frage stelle sich jetzt gar nicht, sagte Hans in der ZDF-Sendung "maybrit illner".



Dass Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer kein Regierungsamt habe, könne der CDU helfen. In den Jahren, in denen mit Angela Merkel die Parteivorsitzende auch Kanzlerin war, sei "viel auf Sicht" gefahren worden. Nun müsse die Partei Profil neu gewinnen.