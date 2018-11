Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Archivbild Quelle: Kay Nietfeld/dpa

In der Dieselkrise ist am Donnerstag ein Spitzentreffen von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) mit den deutschen Autoherstellern zu den umstrittenen Hardware-Nachrüstungen geplant. Hardware-Nachrüstungen sind Umbauten an Motor und Abgasanlage.



Sie gehören zum Maßnahmenpaket der Koalition, um weitere Diesel-Fahrverbote zu verhindern. Allerdings weigern sich die Hersteller bisher, die vollen Kosten hierfür zu übernehmen, wie die Regierung es fordert.