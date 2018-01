Prozessoren, wie sie in handelsüblichen Computern stecken, haben einen eigenen Satz an Maschinenbefehlen. "Das ist so eine Art in Silizium gegossenes Betriebssystem für den Prozessor", erklärt Christopher Domas. Die Sicherheitslücken waren durch Programmierfehler entstanden. "Dadurch sind Angriffe auf den Prozessor direkt möglich", urteilt Domas.