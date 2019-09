Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Sohn Archie.

Quelle: Toby Melville/PA Wire/dpa

Bei einem Besuch des Friedensnobelpreisträgers Desmond Tutu (87) in Kapstadt haben der britische Prinz Harry und Herzogin Meghan erstmals seit langem ihren Sohn Archie öffentlich präsentiert. Auf dem Arm seiner Mutter strahlte der gut vier Monate alte Junge Tutu und seine Tochter Thandeka bei der Begrüßung des royalen Paars an.



Harry und Meghan befinden sich auf einer zehntägigen Afrikareise, die in der südafrikanischen Touristenmetropole Kapstadt mit dem Besuch von Museen und Township-Projekten begonnen hat.