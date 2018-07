Am Broadway in New York läuft "Harry Potter and the Cursed Child" seit diesem Frühjahr, weitere Produktionen werden 2019 in der US-Metropole San Francisco sowie im australischen Melbourne eröffnen. In Hamburg wird das Stück erstmals in deutscher Sprache produziert und exklusiv im deutschsprachigen Raum aufgeführt. Im Mai nächsten Jahres sollen aufwendige Umbauarbeiten dafür beginnen. Informationen zum Vorverkaufsstart folgten in den kommenden Monaten, hieß es.