Prinz Harry und Herzogin Meghan in London.

Quelle: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Der britische Prinz Harry (35) und seine Frau, Herzogin Meghan (38), sind erstmals seit Bekanntwerden ihres Bruchs mit dem Königshaus gemeinsam in London aufgetreten. Sie trafen zu einer Veranstaltung für kriegsversehrte Veteranen in der Londoner City ein.



Der Auftritt war einer der letzten der beiden im Auftrag des Königshauses. Ende des Monats will das Paar seine royalen Verpflichtungen niederlegen. Erwartet wird, dass sich die beiden mit ihrem Sohn Archie Harrison überwiegend in Kanada aufhalten wollen.