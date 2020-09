Commonwealth-Tag 2020 - Meghan und Harry

Quelle: Yui Mok/PA Wire/dpa

Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) haben in London ihren wohl letzten offiziellen Termin absolviert. Die beiden nahmen an einem Gottesdienst anlässlich des Commonwealth-Tages in der Westminster Abbey teil.



Harry und Meghan hatten angekündigt, sich von ihren royalen Aufgaben teilweise zurückzuziehen und finanziell unabhängig zu werden. Später einigte man sich auf eine klare Trennung. So verzichten sie auf die Anrede "Königliche Hoheit" und nehmen keine offiziellen Aufgaben mehr wahr.