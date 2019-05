Die 37-jährige Meghan sagte, sie habe die zwei besten Kerle der Welt, also sei sie richtig glücklich. Das Baby habe "das lieblichste Temperament. Er ist richtig ruhig". Harry scherzte, von wem er das wohl habe. Auf die Frage, welchem Elternteil der Kleine ähnlich sehe, sagte Harry, dafür sei es noch zu früh. "Sein Aussehen ändert sich jeden einzelnen Tag, also wer weiß? Wir sind einfach so begeistert, unseren eigenen kleinen Wonneproppen zu haben", sagte der 34-jährige Prinz.