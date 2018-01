Gabriel will das Verhältnis zu Ankara entspannen. Archivbild Quelle: Swen Pförtner/dpa

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) setzt weiter auf Entspannung im deutsch-türkischen Verhältnis. "Ich glaube, dass wir in den letzten Wochen viel getan haben, um das Verhältnis zur Türkei wieder zu entspannen", sagte er am Rande eines SPD-Landesparteitags in Wernigerode.



Und er sei sicher, "dass das Chancen hat, dass das auch voran geht". Damit reagierte er auf die harsche Kritik des türkischen EU-Ministers Ömer Celik an der Türkei-Position in dem Sondierungspapier von Union und SPD.