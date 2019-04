Bofinger: Ja, aber der Schaden für Großbritannien ist erheblich größer: Der EU-Handel macht für Großbritannien grob die Hälfte aus, die deutschen Exporte dorthin liegen etwa bei sechs Prozent. Für Deutschland aber stellt sich in der Tat die Frage, was ein harter Brexit bedeutet. Man würde auf die Regeln der Welthandelsorganisation WTO zurückfallen. Für Automobile beispielsweise bedeutet das einen Zoll von zehn Prozent. Wenn man zusätzlich unterstellt, dass ein harter Brexit auch das Pfund weiter schwächen würde, ist klar: Deutsche Autos würden erheblich teurer werden in Großbritannien.



Das würde zu einem gravierenden Absatzrückgang führen. Da die Automobilindustrie ohnehin schon große Probleme hat, wäre das wirtschaftlich für uns in Deutschland problematisch. Wir gehen davon aus, dass wir diesem Jahr ein Wachstum von 0,8 Prozent haben werden. Ich könnte mir vorstellen, dass ein harter Brexit am Ende auf eine Null hinausläuft. Wir würden also in diesem Jahr in der Stagnation landen.