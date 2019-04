Den Ängsten der Umweltschützer steht eine Dynamik beim Umwelt- und vor allem Klimaschutz gegenüber, der sich auch London in den letzten Jahren nicht verschlossen hat. Von 1990 bis 2016 konnte das Vereinigte Königreich den Ausstoß von Treibhausgasen nach Zahlen der Europäischen Umweltagentur EEA um mehr als 39 Prozent reduzieren. Zum Vergleich: In Deutschland waren es im gleichen Zeitraum rund 27 Prozent, EU-weit nur 24 Prozent. Auch statistisch wird sich mit dem Brexit daher die Klimabilanz der Europäischen Union wohl verschlechtern.



Großbritannien zählt beim Ausbau der erneuerbaren Energien nämlich zu den Vorreitern, hat den (vergleichsweise allerdings kleinen) Anteil der Kohleenergie zuletzt drastisch reduziert und will nun schon 2025 ganz aussteigen. Ab 2040 sollen keine Diesel- und Benzin- Autos mehr zugelassen werden. In Deutschland gibt es dafür kein konkretes Datum. Und auch der ökologische Fußabdruck, mit dem der Ressourcenverbrauch dargestellt wird, ist im Vereinigten Königreich kleiner als bei uns.