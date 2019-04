Am unmittelbarsten werden die Folgen an den See- und Flughäfen zu spüren sein. Warensendungen aus und nach Großbritannien müssen dann wieder vom Zoll kontrolliert werden. Die deutsche Zollverwaltung hat deshalb 900 zusätzliche Stellen bewilligt bekommen. Zahlreiche Unternehmen haben ihre Mitarbeiter im Zollrecht geschult. Viele Firmen haben in Großbritannien ihre Lagerbestände deutlich aufgestockt, um Lieferschwierigkeiten vorzubeugen.



Am härtesten betroffen wäre die Autoindustrie. BMW hat beispielsweise schon vor längerem angekündigt, die jährliche Routine-Schließung seiner britischen Werke für Mini und Rolls-Royce zu Wartungszwecken direkt auf die Zeit nach dem Brexit zu verlegen. Der Autobauer hat sich zudem Luftfracht-Kapazitäten gesichert, um seine Fabriken im Zweifel per Luftbrücke zu versorgen. Der Luftverkehr soll durch eine Übergangsregelung der EU garantiert werden. Der Zulieferer Schaeffler hingegen hat mit Verweis auf den Brexit angekündigt, zwei von drei Werken in Großbritannien zu schließen und die Produktion ins Ausland zu verlagern. Auch viele andere Unternehmen ziehen bereits Investitionen von der Insel ab.

Bildquelle: imago