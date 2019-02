Blick von der US-Grenze auf Tijuana in Mexiko. Archivbild

Quelle: Gregory Bull/AP/dpa

Die USA haben erstmals Kinder aus Mittelamerika nach Mexiko abgeschoben, wo sie auf die Bearbeitung ihrer Asylanträge warten müssen. Zehn Minderjährige, davon neun jünger als 13 Jahre, seien in Begleitung von Erwachsenen in die Grenzstadt Tijuana gebracht worden, teilte Mexikos Migrationsbehörde mit.



Die US-Menschenrechtsorganisation Human Rights First kritisierte die Abschiebung scharf. Die Kinder an einen der gefährlichsten Orte der Welt zurückzuschicken, sei ein neuer Tiefpunkt.