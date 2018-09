Dieser Plan wäre ein Bruch mit der bisherigen EU-Politik, von der man sich im Stich gelassen fühlte. Jahrelang landeten Migranten in Italien an und beantragten, nach dem Dublin-Vertrag, hier Asyl. Italien sah sich damit überfordert, hatte in den letzten Jahren immer wieder um europäische Hilfe gebeten – vergebens.



Die neue italienische Regierung, eine Koalition der populistischen Fünf-Sterne-Partei und der rechtsgerichteten Lega, zeigte von Anfang an einen Kurswechsel an. Vor allem Innenminister Matteo Salvini von der rechtspopulistischen Lega ist der Hardliner in der Regierung. Er verweigerte dem Flüchtlingsrettungsschiff Acquarius, das mit 629 Flüchtlingen an Bord im Mittelmeer lag, die Einfahrt in italienische Häfen. Tatsächlich hat Italien zwar bisher die Koordination übernommen, wenn es um Rettungseinsätze geht. Das Nothafenrecht, auf das sich die Rettungsschiffe berufen, gilt allerdings für den nächstgelegenen Hafen – und der wäre im Fall der Acquarius auf Malta gewesen, das jedoch die Einfahrt ablehnte.