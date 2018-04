Die öffentlich auch viel kritisierte Petition ist der skurrile Höhepunkt einer Debatte, die nach Meinung vieler Armutsexperten am eigentlichen Kern des Problems vorbeigeht: Wer wenig Geld hat, droht in der Armutsspirale immer weiter herabzugleiten. Ein Grund dafür ist, dass die Lebenshaltungskosten in Haushalten mit niedrigen Einkommen im Verhältnis höhere Lebenshaltungskosten haben als besser betuchte Haushalte.



In vielen Fällen kann es teuer werden, kein oder wenig Geld zu haben. Experten sprechen von einer "Knappheits-Ökonomie". Die Lebenshaltungskosten fallen so schwer ins Gewicht, dass unvorhergesehene Kosten nicht beglichen werden können, ganz anders, als in Haushalten, in denen die Einkommen das Bilden von Reserven, so genannter "freier Spitzen", gestatten. "Knappheit bedeutet: Diese freie Spitze gibt es nicht", sagt Professor Ernst-Ulrich Huster, Armutsforscher an der Universität Gießen.