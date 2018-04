Ist Hartz IV ausreichend, um in Deutschland jenseits von Armut zu leben? Die Diskussion ist brandaktuell und mancher, der staatliche Unterstützung bezieht, fühlt sich dabei in die Ecke gedrängt. Tatsächlich aber kann man sogar einen Schritt weiter gehen – oder besser in die Tiefe, denn Hartz IV ist mitnichten nur ein Fall für Menschen ohne Job: Rund ein Viertel der im Sprachgebrauch der Arbeitsagentur genannten Erwerbsfähigen Leistungsbezieher (ELB) sind erwerbstätige ELB. Heißt: Sie haben einen Job und haben dennoch Anspruch auf Hartz IV-Leistungen. Warum? Weil das Einkommen so niedrig ist.