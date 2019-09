Künast und von Notz bemängelten, die Regelungen hätten "zahlreiche Geburtsfehler". So seien die Vorgaben an "vielen Stellen zu unkonkret und Sanktionsmechanismen nicht ausreichend". Die Grünen-Politiker werfen der Bundesregierung vor, sie ignoriere Kritik und Verbesserungsvorschläge. "Ihre gesetzgeberische Lethargie ist absolut unverständlich", heißt es in dem Beitrag. Union und SPD hätten sich in ihrem Koalitionsvertrag auf eine Evaluierung und Überarbeitung des Gesetzes verständigt. Dies solle aber erst im Herbst 2020 erfolgen, das sei jedoch "viel zu spät".