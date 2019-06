Facebook will Hassreden mit Gremium bekämpfen. Symbolbild

Quelle: Fabian Sommer/dpa

Facebook will noch in diesem Sommer ein unabhängiges Aufsichtsgremium einrichten, um Hasskommentare konsequenter bekämpfen zu können. Das kündigte Facebook-Sprecher Nick Clegg in der Hertie School of Governance in Berlin an. In dem Gremium sollen 40 Mitglieder sitzen, zum Beispiel Wissenschaftler, Juristen und Journalisten.



Clegg räumte ein, dass die bisherigen Regeln zur Bekämpfung der Hassrede "Gegenstand vieler Debatten" sind. Aus diesem Grund werde Facebook dieses Gremium schaffen.