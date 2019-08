Laboranalyse eines Fertiggerichts im Jahr 2013. Archivbild

Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Der Mann, der als Hauptdrahtzieher des europaweiten Pferdefleischskandals von 2013 gilt, ist in Spanien festgenommen worden. Der niederländische Unternehmer sei auf Antrag der französischen Behörden im Badeort Calpe in Gewahrsam genommen worden, teilte die Polizeieinheit Guardia Civil mit.



Der Mann war im April in Frankreich in Abwesenheit zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt worden. Er und ein weiterer Mann hatten mehr als 500 Tonnen Pferdefleisch als Rindfleisch ausgegeben.