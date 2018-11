Bauarbeiten in Halle (Archiv).

Quelle: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Viele Bahnreisende in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen müssen in den nächsten Tagen umplanen: Von Freitagabend (22.00 Uhr) bis Montagfrüh (04.00 Uhr) nimmt die Deutsche Bahn große Teile des Hauptbahnhofs in Halle vom Netz. Viele Reisende müssen daher Umwege, Ersatzbusse und längere Fahrzeiten in Kauf nehmen.



Grund für die Behinderungen sind die andauernden Bauarbeiten an dem wichtigen Bahnknoten. Er wird seit Jahren für Hunderte Millionen Euro umgebaut.