Am Montag stürzten Felsen auf die Landstraße im Gebiet Serfaus.

Nach einem Felssturz wird die Hauptzufahrt in das Tiroler Skigebiet Serfaus mindestens eineinhalb Monate lang gesperrt bleiben. Das gab das Land Tirol in Innsbruck bekannt. Allerdings soll bis zum Wochenende eine Ersatzroute fertiggestellt werden.



Bis die L286 als Ersatzstraße geöffnet wird, können Gäste Shuttle-Busse in Anspruch nehmen, die zwischen der Gemeinde Prutz und den drei schwer erreichbaren Skiorten fahren. Derzeit machen dort rund 12.000 Touristen Urlaub.