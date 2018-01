Es ist nicht so, dass die Bundestagswahl in China für besonders viel Aufregung sorgen würde. Pekings allmächtige Kommunistische Partei ist in Gedanken schon ganz beim wichtigsten politischen Ereignis des Jahres, dem alle fünf Jahre stattfindenden Parteikongress. Da geht es zwar wie in Deutschland auch um die Frage, wer die Macht innehat im Lande. Aber das wird in China bekanntermaßen nicht durch freie Wahlen entschieden, sondern hinter verschlossenen Parteitüren.