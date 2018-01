Direkt nach dem EU-Referendum am 23. Juni 2016 war die Sorge groß in Berlin. Was kommt nach Cameron, dem (damaligen) Premierminister? Wird die EU das überstehen, gleichzeitig gebeutelt von den heftigen Differenzen in der Flüchtlingsfrage, der nicht enden wollenden Euro-Krise. Aus den Regierungs-Trümmern nach der Brexit-Erschütterung in London kam dann Theresa May hervor, als neue Premierministerin. Man kannte sie als Innenministerin in Europa. Zuverlässig, kompetent, verbindlich, so wurde sie beschrieben aus den gemeinsamen Sitzungen in Brüssel. Dazu die auffälligen Parallelen zwischen ihr und Angela Merkel. Beides Pfarrerstöchter, ohne Kinder, sich durchgesetzt gegen die Männer-Seilschaften innerhalb der großen konservativen Volkspartei. Ihr Politikstil ähnlich: zuhören, abwarten, analysieren, in aller Ruhe entscheiden.