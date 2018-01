In den letzten Wochen hat die Berichterstattung in Russland über die bevorstehende Wahl in Deutschland an Intensität zugenommen. Kurz vor der Bundestagswahl dominiert nun Altkanzler Schröder die Berichte in den russischen Medien - von Ratschlägen für Merkel ist die Rede. Seine Aussagen zur Krim ("Es wird keinen russischen Präsidenten geben, der die Ausgliederung der Krim aus Russland zulassen würde") und Schröders Kritik an deutschen Soldaten im Baltikum, an der Grenze zu Russland, stoßen selbstverständlich auf ungeteilte Zustimmung. Schröder sei und bleibe ein guter Freund Putins und Russland, so die einhellige Interpretation.