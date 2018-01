Er, der Gas gibt? Sie, die auf die Bremse tritt? Seit Anfang Mai ist der französische Präsident im Amt und noch ist es viel zu früh für eine erste ernsthafte Analyse des politischen Verhältnisses Merkel - Macron. Zweifelsohne präsentiert sich der französische Präsident als Macher und als jemand, der Klartext spricht - in Frankreich wie auf internationalem Parkett. Er begegnet Trump wie Putin auf Augenhöhe, er bringt die Kontrahenten des libyschen Bürgerkriegs an einen Tisch und bewegt sie zu einem Zehn-Punkte-Plan, er fordert Hotspots in Afrika und widmet ein Treffen der europäischen Regierungschefs in Paris flugs zum Flüchtlingsgipfel um. In der Golf-Krise um das Emirat Katar will er vermitteln. Und gerichtet an die Adresse östlicher EU-Länder wie Polen oder Ungarn sagt Macron, die EU sei "kein Supermarkt", in dem man sich nach Belieben bedienen könne, ohne sich an die Werte zu halten.