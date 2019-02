Bei einem Brand in einem Hotel im Zentrum der indischen Hauptstadt Neu Delhi sind am frühen Morgen mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern war auch ein Kind, wie die Nachrichtenagentur ANI mitteilte. 35 weitere Menschen seien aus den Flammen gerettet worden.



Mittlerweile sei das Feuer gelöscht. Die Retter suchten nach weiteren Opfern. Untersucht werde auch die Ursache für den Brand in dem Hotel Arpit Palace.