So wie das Hauptterminal 2011 in Betrieb gehen sollte, wäre der Flughafen Berlin-Brandenburg Willy Brandt inzwischen zu klein: Es hätte Platz für 22 Millionen Passagiere. Aber vergangenes Jahr gab es in Tegel und Schönefeld schon 33,3 Millionen Fluggäste. Doch der Ausbau ist in Planung. Zur geplanten Eröffnung im Oktober soll der Flughafen Platz für 41 Millionen Passagiere im Jahr bieten. Im Einzelnen:



- Terminal 1 (Hauptterminal): 22 Millionen Passagiere



- Terminal 2 (vormals T1-E, Baubeginn 2018): 6 Millionen Passagiere



- Terminal 5 (Schönefeld alt, SXF): 13 Millionen Passagiere