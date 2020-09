Siemens-Chef Joe Kaeser. Archivbild

Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Siemens-Chef Joe Kaeser steht eine ungemütliche Hauptversammlung bevor. Zum Aktionärstreffen an diesem Mittwoch in München planen Aktivisten verschiedener Gruppierungen Proteste vor und in der Hauptversammlung.



Die Proteste vor der Olympiahalle, in der die Hauptversammlung traditionell stattfindet, haben die Aktivisten von "Fridays for Future" angemeldet. Unterstützt wird die Demonstration unter anderem von Greenpeace, dem Bund Naturschutz, der Umweltbewegung "Extinction Rebellion" und von Campact.