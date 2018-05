Der Frankfurter Flughafenbetreiber ist aber auch weltweit aktiv: An 26 Flughäfen ist Fraport beteiligt, darunter etwa der im türkischen Antalya, im indischen Delhi oder im peruanischen Lima. Dazu zählen aber auch 14 Regionalflughäfen in Griechenland und zwei brasilianische Flughäfen. Das internationale Geschäft gewinnt also an Bedeutung, und das zeigt sich in den Zahlen: Lag dessen Anteil am operativen Ergebnis 2016 noch bei knapp einem Viertel, trägt es inzwischen fast ein Drittel dazu bei.