Bauen am eigenen Projekt: Haus der Eigenarbeit in München

Quelle: ZDF

Wirth: Eigenarbeit und Nachhaltigkeit machen noch ganz Anderes möglich. Wir könnten zum Beispiel, wenn wir mehr Platz hätten, einen urbanen Materialkreislauf schaffen und Materialien, die an anderer Stelle - in einem Betrieb zum Beispiel - nicht mehr gebraucht werden, bei uns lagern und vorrätig halten für unsere Nutzer. Man könnte auch aus dem Thema Verleih noch viel mehr machen. In anderen Städten, Berlin oder London beispielweise, ist das Thema schon viel größer. In sogenannten Libraries of Things kann man neben Handwerkszeug, Sportgeräten, Haushaltsartikeln, oder auch Lastenfahrrädern, unheimlich viel für den täglichen Bedarf ausleihen. Das ist gerade wieder in einem städtischen Umfeld interessant, wo jeder nur ganz beschränkten Platz hat für eigene Dinge.