Ausstellung «Havel, Kundera und Sudek aus Sicht des Fotografen». Quelle: Roman Vondrouš/CTK/dpa

Das Haus der Fotografie in Prag zeigt Künstlerporträts der deutsch-französischen Fotografin Gisele Freund (1908-2000) und des deutschen Fotografen Timm Rautert in einer gemeinsamen Ausstellung.



Freund fing in einem Zyklus von 51 Werken unter anderem den Dramatiker Vaclav Havel, den Romancier Milan Kundera und den Philosophen Karel Kosik ein. Rautert besuchte den Fotografen Josef Sudek in dessen Atelier. Dabei entstanden mehr als 40 Aufnahmen, die nun erstmals in Tschechien gezeigt werden.