Gesetzlich Versicherte sollen laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland künftig Prämien erhalten, wenn sie zunächst zu ihrem Hausarzt gehen. Das sehe ein Änderungsantrag zum Termin- und Servicestellengesetz von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vor.



In "Hausarztverträgen" können sich Patienten verpflichten, ein Jahr lang zum selben Hausarzt und nur auf Überweisung zum Facharzt zu gehen. Laut Union und SPD sollen Kassen die Hälfte der so erzielten "Effizienzgewinne" an die Mitglieder ausschütten.