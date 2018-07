Schmitz: Verdrängung war schon lange ein Problem für Menschen, die finanziell schlecht gestellt sind, aber inzwischen ist es ein Phänomen, das weit in die Mittelschicht hineinreicht. Wer kennt nicht Geschichten aus seinem Freundes- und Bekanntenkreis über die Hoffnungslosigkeit bei der Wohnungssuche? Wir haben das Gefühl, dass sehr, sehr viele Menschen spüren, was hier gesellschaftlich schiefläuft. Nicht zuletzt durch die große Obdachlosigkeit in Berlin, die für alle sichtbar ist. Wir geben eine praktische Antwort darauf, wie wir uns gegen solche Missstände wehren können und eine Antwort auf die Ohnmacht, die viele verspüren, die gerne was ändern wollen.