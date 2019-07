Hausding und Rüdiger im Finale

Patrick Hausding und Lars Rudiger in Süd Korea

Patrick Hausding und Lars Rüdiger haben im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett das Finale (13:45 Uhr/ Livestream bei zdfsport.de) erreicht. Das Duo aus Berlin belegte bei der Schwimm-WM in Südkorea im Vorkampf Rang sechs.



Mit 376,44 Punkten lagen die EM-Dritten nur zwei Zähler hinter Rang drei, der im heutigen Finale einen Olympia-Startplatz bringen würde. "Wir sind einen super Vorkampf gesprungen. Unser Plan war, die Top-6 irgendwie zu schaffen. Wenn wir das nochmal schaffen, sind wir super zufrieden", sagte Hausding, der etwas irritiert wegen der für alle Paare niedrigen Wertungen war. Doch das deutsche Kunstspringer-Duo ließ sich davon nicht groß beunruhigen, ebenso wenig wie die klaren Vorkampfsieger Cao Yuan und Xie Siyi aus China.



"Es hätte alles passieren können. Wir sind relativ konstant geblieben und haben unser Ding gemacht", sagte Rüdiger. Erstmals gehen die beiden Vereinskollegen bei einer WM zusammen an den Start. Das Berliner Duo hatte im Vorjahr bei der EM in Glasgow Bronze gewonnen. Bei den Weltmeisterschaften 2017 hatte Hausding zusammen mit seinem langjährigen Partner Stephan Feck Platz vier belegt. Feck ist schon länger verletzt.