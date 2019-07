Patrick Hausding und Lars Rudiger

Quelle: imago 41132341

Die Wasserspringer Patrick Hausding und Lars Rüdiger haben die erste Medaille und das erste Olympiaticket für das deutsche Team bei der Schwimm-WM in Südkorea nur knapp verpasst. Das Berliner Duo überzeugte im Synchron-Finale vom 3-m-Brett mit einem vierten Platz (399,87 Punkte), auf den Bronzerang fehlten den EM-Dritten lediglich 14 Zähler. Mit einem Podestplatz hätte das neuformierte Paar dem Deutschen Schwimm-Verband (DSV) den ersten Quotenplatz für Olympia 2020 in Tokio beschert.



Gold ging trotz Startschwierigkeiten an die chinesischen Favoriten Cao Yuan/Xie Siyi (439,74), Silber holten die Briten Daniel Goodfellow/Jack Laugher (415,02) vor den Mexikanern Yahel Castillo/Yuan Celaya (413,94). Schon in den ersten beiden WM-Entscheidungen im Nambu University Municipal Aquatics Centre hatte China durch Lian Junjie/Si Yajie (gemischtes Turm-Synchronspringen) und Chen Yiwen (Frauen-Finale vom 1-m-Brett) triumphiert.



Hausding hat bereits Sonntag (08.30 Uhr MESZ im ZDFLivestream) im 1-m-Finale die zweite Chance auf Edelmetall. Außerdem startet Deutschlands bester Wasserspringer am kommenden Mittwoch noch im 3-m-Einzelwettbewerb, in dem er mit einem Finaleinzug dem DSV einen Olympia-Quotenplatz bescheren könnte.