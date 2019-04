Der Einbrecher machte es den Beamten leicht. (Symbolbild)

Quelle: Nicolas Armer/dpa

Ein Einbrecher hat in Hamburg seine Ausweispapiere am Tatort zurückgelassen und den Ermittlern so die Arbeit erleichtert. Bei dem Hauseinbruch wurde der Mann zudem von einem 32-jährigen Bewohner bemerkt, der unbemerkt die Polizei rief, wie diese mitteilte.



Vor der Terrassentür fanden die Beamten Kleidungsstücke sowie die Ausweispapiere des Mannes. Die Beamten entdeckten den 40-Jährigen mitsamt Diebesgut unter der Hecke eines Nachbargrundstücks. Er wurde vorläufig festgenommen.