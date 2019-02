Rettungskräfte entfernen Schutt und Trümmerteile.

Quelle: Emrah Gurel/AP/dpa

Beim Einsturz eines mehrstöckigen Wohnhauses in Istanbul sind mindestens zehn Menschen getötet worden. Das meldeten regierungsnahe Medien. Die Helfer hatten bis zum späten Abend nach offiziellen Angaben 13 Menschen aus dem Geröll retten können. Die Suche nach Überlebenden geht weiter.



Das Haus im Stadtteil Kartal war am Mittwoch aus unbekannten Gründen in sich zusammengefallen. Solche Einstürze sind in Istanbul keine Seltenheit. Ursache ist oft die schlechte Bauweise.