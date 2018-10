Dyson siedelt seine erste Autofabrik in Singapur an. Quelle: Yui Mok/PA Wire/dpa

Der britische Hausgeräte-Hersteller Dyson will sein geplantes Elektroauto zunächst in Singapur produzieren. Die Entscheidung für den Standort sei unter anderem mit Blick auf die Zuliefererkette und den Zugang zu Märkten getroffen worden, erklärte Dyson-Chef Jim Rowan.



Die Bauarbeiten sollen im Dezember beginnen und 2020 abgeschlossen werden. Dyson hatte im vergangenen Jahr bekanntgegeben, dass die Firma an einem E-Auto arbeitet. Das erste Dyson-Auto soll bis 2021 auf den Markt kommen.