Diese Mischung aus weniger Beiträgen und mehr Aufgaben dürfte das politische EU-Thema der nächsten Monate werden. In der Notwendigkeit der neuen Aufgaben für die EU sind sich ihre Mitgliedsstaaten noch weitgehend einig. Darin, woher das Geld dafür kommen soll, jedoch nicht. Haushalts-Kommissar Günther Oettinger strebt eine Mischung aus Einsparungen in einzelnen Feldern und einem leichten Anstieg der Mitgliedsbeiträge vor. Zurzeit zahlen die 28 EU-Staaten etwas mehr als ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts, also ihrer Wirtschaftskraft in den EU-Haushalt ein. Oettinger zielt für die kommende Sieben-Jahresperiode einen Anstieg auf 1,1 Prozent plus X an. Klingt nicht viel, ist es auch nicht.