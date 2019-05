Zugleich kündigte die Ministerin mehr Anstrengungen in der Ausbildung und der beruflichen Fortbildung an. Sie sollten "in nächster Zukunft einen kräftigen Schub" erhalten, sagte Karliczek der "Bild am Sonntag". Sie kündigte einen Ausbau der Berufsorientierung an den Schulen und eine "Erhöhung des Zuschusses für Meisterprüfungs-Vorbereitungskurse" an.