Wir sehen keine andere Möglichkeit, als die italienische Regierung aufzufordern, ihren Haushaltsplan für 2019 zu überarbeiten. EU-Kommissar Valdis Dombrovskis

Dann die Premiere: "Italien hat einen der höchsten Schuldenstände in Europa und dieser kostet die italienischen Steuerzahler in etwa so viel wie die Bildung", verliest Dombrovskis die Erklärung der EU-Kommission. Auf jedem Italiener und jeder Italienierin lasteten Staatsschulden in Höhe von 37.000 Euro. Nicht nur für Italien sei das eine Gefahr, sondern für die ganze Eurozone. "Angesichts dessen sehen wir keine andere Möglichkeit, als die italienische Regierung aufzufordern, ihren Haushaltsplan für 2019 zu überarbeiten."



Zum ersten Mal weist die EU-Kommission den Haushalt eines Mitgliedstaates in Gänze zurück. Wo frühere Haushaltssünder, allen voran Frankreich und Deutschland, noch Zugeständnisse aushandeln konnten, zieht Brüssel bei Italien einen Strich. Man habe in den vergangenen Jahren bereits alle Spielräume ausgenutzt, erklären die EU-Kommissare. Rom habe von flexiblen Regelungen im Wert von 30 Milliarden Euro profitiert. Mehr habe kein anderer Mitgliedstaat zugestanden bekommen.