Die deutschen Haushalte kauften 2017 etwas mehr Obst und Gemüse. Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Die Haushalte in Deutschland haben im vergangenen Jahr etwas mehr Obst und Gemüse gekauft. Im Schnitt landeten 72,8 Kilogramm frisches Gemüse und 90,9 Kilogramm Obst in den Einkaufskörben, teilten die Veranstalter der Messe Fruit Logistica mit.



Im Vergleich zu 2016 stieg die Einkaufsmenge laut Daten der Agrarmarkt-Informations-Gesellschaft leicht an. Für beides zusammen gab ein Haushalt durchschnittlich rund 370 Euro im Jahr aus. Obst war dabei etwa drei Prozent teurer als im Vorjahr.